Работодатели начнут вносить военнообязанных в новые базы

МОСКВА, 5 июля, ФедералПресс. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает работодателей направлять сведения о сотрудниках, состоящих на воинском учете, в новую государственную информационную систему.
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