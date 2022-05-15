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Депутат Госдумы Пискарев: страны G7 вмешиваются во внутренние дела России

Депутат Госдумы Пискарев: страны G7 вмешиваются во внутренние дела России

Kokoshkin/Global Look Press Запад навязывает российскому обществу свои представления о демократии. Такое заявление сделал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

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