Депутат Госдумы Пискарев: страны G7 вмешиваются во внутренние дела России

Kokoshkin/Global Look Press Запад навязывает российскому обществу свои представления о демократии. Такое заявление сделал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Kokoshkin/Global Look Press Запад навязывает российскому обществу свои представления о демократии. Такое заявление сделал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
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