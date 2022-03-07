Происшествия

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В Чите полицейские и общественники поздравили с Международным женским днем обратившихся за государственной услугой забайкалок

Для жительниц Читы стало настоящим сюрпризом посещение подразделений по вопросам миграции Железнодорожного и Черновского отделов полиции УМВД России по городу Чите.

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