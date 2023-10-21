В Ростовской области 14-летний мотоциклист на скутере врезался в железобетонный столб

Юный байкер не справился с управлением своего двухколёсного "Альфа Рейсера".Ужасная авария случилась в пятницу 20 октября, в городе Новочеркасске Ростовской области в переулке Парковый в районе дома № 10.
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