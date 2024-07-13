Пропала домашняя кошка шотландская вислоухая в районе переулка Зелёный. Впервые оказалась на улице, очень боязливая, возможно прячется в чьём-то дворе.
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Пропала домашняя кошка шотландская вислоухая в районе переулка Зелёный. Впервые оказалась на улице, очень боязливая, возможно прячется в чьём-то дворе.