Один нюанс, который смущает меня в рассказах про плохих жен

Сергей Лепехов

Морена-Морана в очередной раз ставит всё с ног на голову. "Бежать" - значит разводиться, а это: суд, в котором опять же преобладает бабьё, из своей гнилой бабьей солидарности стопудово оставит детей с бабой, а мужику присудит алименты, отберёт в пользу паразитки половину имущества и прочее. Вот и разводись после этого...