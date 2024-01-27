Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Один нюанс, который смущает меня в рассказах про плохих жен

Один нюанс, который смущает меня в рассказах про плохих жен

«Мой папа был очень хорошим человеком, а мать - визжащая с утра до ночи скандалистка. И он с ней жил и спивался, а когда женились молодыми, он даже глотка во рту не держал! Он слабый был.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Морена-Морана в очередной раз ставит всё с ног на голову. &quot;Бежать&quot; - значит разводиться, а это: суд, в котором опять же преобладает бабьё, из своей гнилой бабьей солидарности стопудово оставит детей с бабой, а мужику присудит алименты, отберёт в пользу паразитки половину имущества и прочее. Вот и разводись после этого...
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