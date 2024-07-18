Самара расположилась на втором месте в топе самых суеверных городов

В областном центре Самара суеверия играют ключевую роль в повседневной жизни местного населения. Согласно исследованию, проведенному ПИК и "Росгосстрахом", этот город занимает второе место среди самых суеверных городов страны.
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