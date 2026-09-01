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Царьград

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Листунова пережила отказ от участия в ЧЕ по гимнастике в Загребе

Листунова пережила отказ от участия в ЧЕ по гимнастике в Загребе

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова спокойно перенесла отказ в участии в чемпионате Европы в Загребе (13-23 августа).

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