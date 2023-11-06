ВКС РФ "уронят" авиацию евреев?

W

Walery

Помнится - когда израэль хитрой подставой сбил заходящий на посадку безоружный российский Ил-20 над территорией Сирии, этой Сирии были поставлены системы ПВО С-300... Где же они сегодня, а? Уже распродали или разломали? Защищаться надо всеми способами и возможностями... иначе случится повторение Ливии...