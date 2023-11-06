"Русские, предупреждений больше не будет": Израиль начал бить по Сирии, не оповещая Кремль. ВКС РФ "уронят" авиацию евреев? С большой вероятностью нынешний арабо-израильский конфликт выплеснется на окружающие территории.
ВКС РФ "уронят" авиацию евреев?
Комментарии
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W
Walery
Помнится - когда израэль хитрой подставой сбил заходящий на посадку безоружный российский Ил-20 над территорией Сирии, этой Сирии были поставлены системы ПВО С-300... Где же они сегодня, а? Уже распродали или разломали? Защищаться надо всеми способами и возможностями... иначе случится повторение Ливии...
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1 д.
Горыныч
Пересекли границу - носом в землю! Так и только так можно попробовать образумить "богоизбранных" жидов.
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1 д.
Леонид
Могут то, могут сё. Говорильни много, а дел мало.
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1 д.
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