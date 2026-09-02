В Китае открылся «детский сад» для роботов с новым методом обучения ИИ

В китайской столице начал работу специализированный центр, который уже окрестили «детским садом» для роботов, где исследователи применяют инновационную методику подготовки искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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