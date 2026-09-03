«Приоритет у Льюиса». Леклер поможет Хэмилтону в Монце

«Приоритет у Льюиса». Леклер поможет Хэмилтону в МонцеОткрытый источникГонщик Ferrari Шарль Леклер рассказал, как итальянская команда распределит между пилотами приоритет при выборе позиции для использования слипстрима в квалификации в Монце.
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