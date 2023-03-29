Последний марш румынской «Железной Гвардии»

Хотите знать, кого копировали майданутые? Читайте далее.На похоронах Моцы и Марина — ближайших соратников капитанула Кодряну, о котором уже было рассказано на страницах «ВО» (Капитанул Зеля КодрянуСлава героям?), среди легионеров устроили перекличку по алфавиту.