Минобороны: силы ПВО сбили за сутки 7 управляемых авиабомб ВСУ

За прошедшие сутки российским силам ПВО удалось сбить семь управляемых авиабомб ВСУ, сообщило в субботу Минообороны РФ в мессенджере «Макс».
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