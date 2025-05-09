ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Именно,Каллас деревенская дура и кухарка дорвавшаяся до власти и сбрендившая от счастья!Фицо заявил, что ...
  • Eduard
    Естественно!Додик: Республика...
  • Александр
    утопить этого дуракаВ Израиле участни...

«Мамочка, скоро кончается лето…» Письма Володи Гликмана из 1942 года

«Мамочка, скоро кончается лето…» Письма Володи Гликмана из 1942 года

Эти письма (в фрагментах) публикуются впервые. / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумВ октябре 1941 года их автор, 20-летний студент Московского энергетического института Володя (Вульф) Гликман, ушел добровольцем на фронт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх