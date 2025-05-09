«Мамочка, скоро кончается лето…» Письма Володи Гликмана из 1942 года

Эти письма (в фрагментах) публикуются впервые. / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумВ октябре 1941 года их автор, 20-летний студент Московского энергетического института Володя (Вульф) Гликман, ушел добровольцем на фронт.
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