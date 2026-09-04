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В Магнитогорске на городском курорте отдохнули почти 900 тысяч человек

В Магнитогорске на городском курорте отдохнули почти 900 тысяч человек

В 2026 году за три летних месяца городской курорт «Притяжение», инициатором создания и основным инвестором которого является председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, посетили более 880 тысяч человек.

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