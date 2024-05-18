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Ни один из военнообязанных не пришёл в центры административных услуг Киева, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Ни один из военнообязанных не пришёл в центры административных услуг Киева, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Украинские источники сообщают, что в первый день со вступления в силу принятого закона об ужесточении мобилизации в киевские центры предоставления административных услуг, в которых наравне с ТЦК (военкоматами) можно обновить свои данные, не пришло ни одного военнообязанного.

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