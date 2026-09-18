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Маршрут мотоколонны 19 сентября

Маршрут мотоколонны 19 сентября

18 и 19 сентября в центре Москвы ограничат движение из-за Московского мотофестиваля. Перекрытия затронут проспект Академика Сахарова, улицу Маши Порываевой и внешнюю сторону Садового кольца.

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