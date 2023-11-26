БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Налет на центр России: Киев решил ответить на удар наших «Гераней»

Налет на центр России: Киев решил ответить на удар наших «Гераней»

Силами российской ПВО ночная атака была отбита Александр Уральский Фото: ARTYOM ANIKEEV/ Transport Photo Images/ Global Look Press В ночь на 26 ноября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на центральные области России.

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