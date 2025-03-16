Жительница Шевченко в ДНР рассказала, как ВСУ вычисляли, где прятались люди

Способ, с помощью которого украинские военные вычисляли укрытия местных жителей, чтобы нанести по ним удары с беспилотников, описала женщина, эвакуированная из Шевченко в пригороде Покровска (ДНР) 16 марта, сообщает РИА Новости.
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