Казакова назвала исторически важным участие воссоединённых территорий в выборах

Участие воссоединенных регионов в выборах депутатов Госдумы является исторически важным моментом, заявила «Дума ТВ» председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
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