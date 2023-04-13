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Песков: у президента России пока не запланированы совещания по оборонной тематике в Сочи

Песков: у президента России пока не запланированы совещания по оборонной тематике в Сочи

С представителями Минобороны Владимир Путин встречался на курорте традиционно дважды в год.В рабочем графике президента России Владимира Путина пока не запланирована серия совещаний, посвящённых оборонной тематике, которые ранее проводились в Сочи.

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