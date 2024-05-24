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В ООН достигнута договоренность по договору о биопиратстве

В ООН достигнута договоренность по договору о биопиратстве

Более 190 стран договорились о новом договоре о борьбе с так называемым биопиратством и регулировании патентов, связанных с генетическими ресурсами, такими как лекарственные растения, особенно те, использование которых связано с традиционными знаниями, сообщает «phys.

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