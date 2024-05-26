«Почта России» планирует работать с американскими маркетплейсами

Конкретные сроки начала сотрудничества неизвестны.«Почта России» планирует расширить сотрудничество с новыми международными торговыми площадками, где граждане России смогут приобретать товары или продавать свою продукцию.
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