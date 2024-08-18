Досмотры в Кишиневском аэропорту — знак агонии режима Санду — Василий Боля

Незаконные досмотры делегатов съезда оппозиционного блока «Победа» в аэропорту столицы Молдавии прокомментировал кандидат блока на пост президента страны, депутат парламента Василий Боля 18 августа в своем Telegram-канале.
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