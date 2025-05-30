Танкисты группировки Запад уничтожили подземный командный пункт ВСУ в ЛНР

Минобороны сообщило, что танковые подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в группировку войск «Запад», нанесли удар по подземному командному пункту украинских сил в Луганской Народной Республике.
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