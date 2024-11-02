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"Известия": РФ может обнулить пошлины на импорт сливочного масла

"Известия": РФ может обнулить пошлины на импорт сливочного масла

Россия может временно отменить пошлины на импорт сливочного масла, чтобы снизить его стоимость. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники, связанные с Минсельхозом и Евразийской экономической комиссией.

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