Кофе утром: что в этом плохого

Во многих культурах по всему миру утренний кофе является неотъемлемой частью ритуала пробуждения. Однако, несмотря на его популярность, некоторые исследования указывают на то, что употребление кофе с утра может быть не таким уж и полезным.
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