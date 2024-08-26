Ход благоустройства территории проверили возле ТПУ «Ростокино»

Общественный инспектор СВАО по вопросам ЖКХ и благоустройства Александр Сапронов вместе с жителями Ростокина, муниципальными депутатами и представителями районной исполнительной власти проверили качество работ по благоустройству территории возле ТПУ «Ростокино».
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