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Лавров дал слово пацана и заявил, что совесть России чиста

Лавров дал слово пацана и заявил, что совесть России чиста

Любое возможное соглашение по урегулированию конфликта на Украине должно включать элемент компромисса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя переговоры с госсекретарём США Марко Рубио.

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