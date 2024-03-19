Экономист Беляев: инфляция в России начнет снижаться летом

РИАМО - 19 мар. Инфляция в РФ начнет снижаться летом, и это даст Центробанку повод для уменьшения ключевой ставки, сообщил РИАМО кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.
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