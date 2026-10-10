Что произошло на Батайском железнодорожном мосту 10 октября

В ночь на 10 октября Ростовская область подверглась воздушной атаке. В результате удара беспилотных летательных аппаратов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, включая железнодорожный мост в Батайске, а также многоквартирные дома в Ростове-на-Дону.
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