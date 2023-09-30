Онколог Погребняков оценил эффективность российского препарата от рака

Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Игорь Погребняков рассказал, что российские ученые создали препарат для лечения ряда агрессивных видов рака.
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