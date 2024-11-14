Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Москве силовики сорвали турнир поп-ММА: организатора увезли "в неизвестном направлении", "лучшие бои" отменили

В Москве силовики сорвали турнир поп-ММА: организатора увезли "в неизвестном направлении", "лучшие бои" отменили

Фото: freepik.com. В Сеть попали кадры из московского клуба, где должны были состояться "лучшие бои" лиги Hype Fighting.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
В  этом ММА от России выступают  сплошь  ваххабиты, либо  дебилы. И вообще  э то  зрелище  для  дикарей.
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5 час.
Владимир Алтайцев
А как хорошо, что  это позорное  зрелище прикрыли.А автор  купленная  журнашлюха.
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5 час.
Валентин Козодаев
Не  только  продажный  но  и  бездарь  самая  настоящая  Старается  получить  свой  гонорар  за  количество  буковок,  которые  бездарно  накарябял  !!!  Воду  в  ступе  развёл  и  ни  чего  существенного  !!!!1 Просто  бездарь  !!!!
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3 час.

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