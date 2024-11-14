В Москве силовики сорвали турнир поп-ММА: организатора увезли "в неизвестном направлении", "лучшие бои" отменили

Владимир Алтайцев В этом ММА от России выступают сплошь ваххабиты, либо дебилы. И вообще э то зрелище для дикарей.

Владимир Алтайцев А как хорошо, что это позорное зрелище прикрыли.А автор купленная журнашлюха.