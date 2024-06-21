Конфликт на Украине как предмет переговоров с США, обмен подарками с Кимом: заявления Пескова

Переговоры с США о стратегической безопасности могут идти только в комплексе с украинским вопросом. Визиты главы РФ Владимира Путина во Вьетнам и КНДР были насыщенными и результативными, а второй подаренный автомобиль Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну отличается от предыдущего.