Обеспечение безопасности добычи нефти обходится Нигерии дороже, чем сама добыча, заявил кандидат в президенты страны от Партии народного спасения, экс-губернатор штата Кросс-Ривер Дональд Дьюк 15 октября в интервью ARISE NEWS.
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