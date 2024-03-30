Загадка ранних миграций человека: где находился “перевалочный пункт” Homo sapiens?

Откуда мы пришли? Этот вопрос волнует человечество с незапамятных времен. Сегодня, благодаря достижениям генетики, археологии и палеоэкологии, мы можем с уверенностью сказать, что наши предки, Homo sapiens, вышли из Африки около 70-60 тысяч лет назад.