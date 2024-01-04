Суд США раскрыл списки фигурантов дела Эпштейна, среди них Трамп и Клинтон

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк рассекретил первую часть документов с именами фигурантов дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле.
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