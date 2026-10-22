Сегодня я продолжу тему алиментных обязательств при банкротстве должника.Ранее мы писали, что алиментные обязательства имеют приоритет перед требованиями других кредиторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тысячи человек за...
- Пеньюарный вечер:...
- Лиса пробралась в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым