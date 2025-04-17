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Журналист Боуз: Каллас не перестает повторять свою мантру о борьбе с Россией

Журналист Боуз: Каллас не перестает повторять свою мантру о борьбе с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не перестает продвигать свою позицию о безусловной поддержке Украины и продолжает "свою вечную мантру" о борьбе с Россией до конца.

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