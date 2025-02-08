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Петербургский дневник

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Президент РФС Александр Дюков уверен, что российские футбольные команды допустят до международных турниров

Президент РФС Александр Дюков уверен, что российские футбольные команды допустят до международных турниров

Наши спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях в феврале 2022 года Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не сомневается в том, что российские команды допустят до международных турниров в течение ближайших четырёх лет.

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