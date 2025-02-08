Президент РФС Александр Дюков уверен, что российские футбольные команды допустят до международных турниров

Наши спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях в феврале 2022 года Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не сомневается в том, что российские команды допустят до международных турниров в течение ближайших четырёх лет.
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