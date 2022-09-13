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Сенатор Пушков предложил президенту Молдавии Санду вместо российского газа закупать в США «сжиженные молекулы свободы»

Сенатор Пушков предложил президенту Молдавии Санду вместо российского газа закупать в США «сжиженные молекулы свободы»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания президента Молдавии Майи Санду о том, что страна не в состоянии покупать российский газ из-за высоких цен на него, предложив альтернативу в виде американских «молекул свободы».

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