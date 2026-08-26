Первышов: сотрудников логистического центра Wildberries эвакуировали при атаке БПЛА

При атаке дронов ВСУ на логистический центр Wilberries всех сотрудников успели эвакуировать.Сотрудников логистического центра Wildberries в Тамбовской области пришлось экстренно эвакуировать при атаке БПЛА.
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