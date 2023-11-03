Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон «Атом» на ВДНХ в Москве

В Москве на ВДНХ состоялось открытие выставочного павильона «Атом». Участниками церемонии стали зампред правительства Александр Новак, мэр столицы Сергей Собянин, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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