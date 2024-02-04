Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей ПандовРихтер
    Ибо нехренЖуй кокосы, ешь б...
  • Юрий Во
    С этом процессе показана вся гнилость нашей Системы Власти, где обычный, простой человек - беззащитен перед властной ...Битва за особняк:...
  • Георгий Корнев
    Но ты тупой или не информированный? Выбирай сам. Так называемые "официальные" СМИ, как то не освещают эту акцию, и Пе...Паковали всех. На...

Зачем Байдену мигранты, радужное поколение и эпидемия французской болезни в США

Зачем Байдену мигранты, радужное поколение и эпидемия французской болезни в США

1. Хозяин бывшего Твиттера Илон Маск встал на сторону Техаса и прочих республиканских штатов, которые пытаются отбиться от толп мигрантов, приглашённых в США администрацией президента Байдена (ссылка): Илон Маск обвинил лидера США Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции, надеясь таким образом обеспечить себе поддержку на предстоящих президентских выборах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх