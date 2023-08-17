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Паспорт РФ нужно выдавать синхронно с постановкой на воинский учёт, — глава СПЧ

Паспорт РФ нужно выдавать синхронно с постановкой на воинский учёт, — глава СПЧ

Выдавать паспорт РФ иностранцам нужно одновременно с постановкой на воинский учет. Такое мнение высказал глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

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Комментарии
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Нина Грекова
Лучший выход из этой ситуации - не разбрасываться российскими паспортами.  Мигранты на территории России НЕ нужны. Это будет противостояние друг против друга и неизвестно - чем закончится. (моё мнение)
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3 час.
Л
Наконец дошло. И еще гарантии получить, что они живут и не прячутся. Желательно в твердой валюте
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2 час.
А
Артур
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