Индия представила программу оборонной дипломатии на время турбулентности

Документ RAKSHA по оборонной дипломатии, определяющий стратегический курс страны на расширение глобальных партнерств в сфере безопасности на ближайшие 10 лет, представил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, сообщает 3 сентября пресс-служба министерства обороны.
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