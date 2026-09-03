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Индия представила программу оборонной дипломатии на время турбулентности

Индия представила программу оборонной дипломатии на время турбулентности

Документ RAKSHA по оборонной дипломатии, определяющий стратегический курс страны на расширение глобальных партнерств в сфере безопасности на ближайшие 10 лет, представил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, сообщает 3 сентября пресс-служба министерства обороны.

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