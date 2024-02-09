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Правительство РФ одобрило законопроект о снижении отчетной нагрузки на малый бизнес

Правительство РФ одобрило законопроект о снижении отчетной нагрузки на малый бизнес

1 января 2025 года вступит в силу законопроект, согласно которому изменится подход к сбору данных с малого и микробизнеса, из-за чего отчетная нагрузка на МСП снизится, сообщила пресс-служба Минэконом развития РФ.

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