Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Ничего не бывает случайного в жизни. Так случилось, так и крест нести всему Роду.Мамин мир крутитс...
  • Юрий Наконечный
    увы, эти действительно полезные привычки целенаправленно уничтожаются в обществе, ориентированном на кап. ценности6 привычек и каче...
  • Султанов СМ
    Судя по комментариям-Мир жесток, и по фигу Им жизнь больного и НЕВИННОГО Ребенка!А некие так называемые "Разумные Сущ...Мамин мир крутитс...

Эксперт: На Балканах может повториться 1999 год

Эксперт: На Балканах может повториться 1999 год

Сербия обладает достаточной силой, чтобы ответить и серьезно сократить численный состав косовских боевиков, при этом Белград понимает, на стороне Косово выступит коллективный Запад, считает зампредседателя Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх