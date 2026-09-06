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Водила

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Toyota Camry XV80 в 2026 году: почему легендарный седан снова вызывает споры

Toyota Camry XV80 в 2026 году: почему легендарный седан снова вызывает споры

Когда речь заходит о больших седанах, которые десятилетиями формировали представление о надёжности и комфорте, Toyota Camry вспоминается одной из первых.

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