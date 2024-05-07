Варшава активно лоббирует в Европе интересы киевского режима. Поэтому власти Польши хотят направить деньги из «ковидного» фонда Евросоюза на военные цели.
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